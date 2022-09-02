Налоговые каникулы и не только. В Петербурге введут новые меры антикризисной поддержки бизнеса и граждан на 6 млрд рублей

Губернатор Петербурга Александр Беглов поддержал ряд изменений в региональное налоговое законодательство, которые снизят для бизнеса и граждан платежи по налогу на имущество. Об этом сообщил 2 сентября в своем телеграм-канале вице-губернатор Алексей Корабельников по итогам заседания Оперативного штаба по экономической и социальной стабильности.
Общий объём налоговой экономии для бизнеса и граждан за счёт этих мер поддержки оценивается в размере более 6 млрд рублей.
В частности, власти города решили в 2023 году сохранить ставку по налогу на имущество организаций для объектов, по которым он исчисляется от кадастровой стоимости, на уровне — 1,5%. Действующим законом на 2023 год предусмотрена ставка 2%. «По налогу на имущество физлиц будем действовать по аналогии», — отметил Алексей Корабельников.
Перечень объектов недвижимости, облагаемых налогом на имущество от кадастровой стоимости, расширяться не будет. Минимальную площадь таких объектов оставят на уровне 1000 кв. м, тогда как в действующем законе заложено снижение до 500 кв. м.
От уплаты налога на имущество освободят объекты социально-культурной сферы, созданные в рамках концессионных соглашений, заключённых с РФ.
Кроме того, до 2025 года будет продлено действие «налоговых каникул» по патентной и упрощенной системам налогообложения для впервые зарегистрированных ИП. Перечень видов деятельности, попадающих под льготы, расширят. «Это поддержит петербуржцев, решивших начать собственное дело», — подчеркнул вице-губернатор.
Для регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ставка по налогу на прибыль организаций будет установлена на уровне 0% с 2023 года.