Налоговые каникулы и не только. В Петербурге введут новые меры антикризисной поддержки бизнеса и граждан на 6 млрд рублей

Губернатор Петербурга Александр Беглов поддержал ряд изменений в региональное налоговое законодательство, которые снизят для бизнеса и граждан платежи по налогу на имущество. Об этом сообщил 2 сентября в своем телеграм-канале вице-губернатор Алексей Корабельников по итогам заседания Оперативного штаба по экономической и социальной стабильности.

Общий объём налоговой экономии для бизнеса и граждан за счёт этих мер поддержки оценивается в размере более 6 млрд рублей.



В частности, власти города решили в 2023 году сохранить ставку по налогу на имущество организаций для объектов, по которым он исчисляется от кадастровой стоимости, на уровне — 1,5%. Действующим законом на 2023 год предусмотрена ставка 2%. «По налогу на имущество физлиц будем действовать по аналогии», — отметил Алексей Корабельников.



Перечень объектов недвижимости, облагаемых налогом на имущество от кадастровой стоимости, расширяться не будет. Минимальную площадь таких объектов оставят на уровне 1000 кв. м, тогда как в действующем законе заложено снижение до 500 кв. м.

