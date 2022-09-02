Под Воронежем грузовик с горящими тюками сена устроил фаер-шоу на дороге

В городе Лиски Воронежской области очевидцы заметили горящий грузовик, который бесцельно ехал по полю вдоль дороги. Видео появилось в соцсетях 2 сентября.
У водителя грузового Volvo на ходу загорелись тюки с сеном. Огонь уничтожил 32 рулона массой по 300 кг каждый.
Как сообщает РИА «Воронеж», гореть сено начало в 15:06 во время движения по дороге, ведущей к трассе М-4 «Дон». Водитель не сразу заметил неладное, поэтому спокойно ехал дальше. Когда он понял, что горит, то остановился и набрал экстренные службы.
Причины возгорания устанавливают специалисты.