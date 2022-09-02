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    Смольный собирается разрешить посадки и благоустройство до 1 ноября

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    Смольный определился с датой окончания агротехнического периода в Петербурге, когда можно благоустраивать территории — 1 ноября. Это следует из проекта распоряжения комитета по благоустройству, представленного 2 сентября на антикоррупционную экспертизу.

    «Установить в 2022 году срок окончания агротехнического периода для проведения земляных работ и летнего периода для осуществления работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог регионального значения в Санкт-Петербурге — 01.11.2022», — говорится в тексте проекта документа.

    В течение агротехнического периода разрешено проводить работы по восстановлению зеленых насаждений и покрытий, ремонт газонов, высадку растений, то есть те работы, которые невозможно проводить в холодное время. Вне этого периода проводится первичное благоустройство, в том числе засыпка траншей, укладка с разравниванием и уплотнением грунта или первичное восстановление покрытий.

    Агротехнический период предполагает, что воздух и грунт прогрелись до определенного уровня. Обычно он стартует в апреле и завершается в октябре-ноябре. Точные даты зависят от погодных условий. В случае если осень будет радовать погодой, возможно его продление.

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