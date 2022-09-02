Смольный собирается разрешить посадки и благоустройство до 1 ноября

Смольный определился с датой окончания агротехнического периода в Петербурге, когда можно благоустраивать территории — 1 ноября. Это следует из проекта распоряжения комитета по благоустройству, представленного 2 сентября на антикоррупционную экспертизу.

«Установить в 2022 году срок окончания агротехнического периода для проведения земляных работ и летнего периода для осуществления работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог регионального значения в Санкт-Петербурге — 01.11.2022», — говорится в тексте проекта документа.