Петербуржцам расскажут про станции метро «Взморье» и «Сад 9 Января»

Станций «Взморье» и «Сад 9 Января» в Петербурге нет, но лекция и будет именно о несбывшихся проектах метро Ленинграда. Впрочем, исследователь Михаил Крайнов расскажет в Маяковке и о том, что есть: почему, например, первая линия подземки — красная, а буква «М» — синяя. Бесплатно, 12+



Первому метро в мире, лондонскому, в следующем году 160 лет. К Лондону рабочий люд приезжал по железной дороге, а как дальше, до предприятий? Омнибусами или извозчиками. Или на своих двоих. «Тогда решили сделать внеуличную железную дорогу. Каким образом сделать внеуличную? Закопать под землю», — рассказывает Михаил Крайнов. Называли это «подземкой», underground, а «метро» — это от названия компании, которая подземку строила.

