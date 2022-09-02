Сборная Словении по баскетболу испугалась пьяного водителя автобуса и пересела на такси, чтобы успеть на матч

Игрокам сборной Словении по баскетболу пришлось ехать на такси на матч Евробаскета против Литвы.
Как пишет 2 сентября Novosti.rc, водитель автобуса словенской команды оказался пьян. Из-за этого руководству сборной пришлось срочно искать альтернативные способы добраться до арены, где проходила игра.
В итоге словенская команда без проблем доехала на такси и даже сумела победить со счетом 92:85 (27:27, 24:21, 18:19, 23:18).
Напомним, что Евробаскет-2022 проходит сразу в пяти городах — Кельне, Берлине, Праге, Милане и Тбилиси. Сборная России не принимает участие в турнире из-за санкций. Ее заменила Черногория.