На Московском шоссе изменят схему движения на ремонтируемом мосту в Ям-Ижоре

Дорожники отремонтировали половину моста через Ижору на трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти. В связи с этим со следующей недели там меняется временная схема движения.



С полуночи 6 сентября на мосту в деревне Ям-Ижора на 672-м километре федеральной дороги М-10 «Россия» будут полностью перекрыты две полосы движения в сторону Петербурга, сообщает 2 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Транспорт перенаправят по двум другим полосам — по одной в каждом направлении. Дорожники уже завершили на них ремонт и с 6 сентября приступят к работам на двух полосах моста в Петербург. Пешеходы смогут пройти по мосту только с одной стороны — в направлении Москвы.