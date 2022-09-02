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    На Московском шоссе изменят схему движения на ремонтируемом мосту в Ям-Ижоре

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Дорожники отремонтировали половину моста через Ижору на трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти. В связи с этим со следующей недели там меняется временная схема движения.

    С полуночи 6 сентября на мосту в деревне Ям-Ижора на 672-м километре федеральной дороги М-10 «Россия» будут полностью перекрыты две полосы движения в сторону Петербурга, сообщает 2 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Транспорт перенаправят по двум другим полосам — по одной в каждом направлении. Дорожники уже завершили на них ремонт и с 6 сентября приступят к работам на двух полосах моста в Петербург. Пешеходы смогут пройти по мосту только с одной стороны — в направлении Москвы.

    Капитальный ремонт моста в Ям-Ижоре ведется в рамках реконструкции участка М-10. Помимо ремонта моста проект предполагает строительство развязки с путепроводом и разворотной петли с путепроводом над проезжей частью федеральной трассы, а также реконструкцию перекрестка с Павловской и Пушкинской улицами. Работы ведет ООО «ЕвроТрансСтрой».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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