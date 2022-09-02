В Карелии задержали петербуржца, в котором видят серийного мошенника

В Карелии задержали 33-летнего петербуржца, которого подозревают в серии мошенничеств. По версии следствия, от его действий пострадали минимум четыре человека.



Предполагаемый преступник выступал в роли курьера в схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Он забирал у жертв деньги, часть оставлял себе, а остальное переводил подельникам. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба МВД по Республике Карелия.



Среди пострадавших — 47-летняя жительница Петрозаводска, которая передала мужчине 200 тыс. руб. за спасение от наказания дочери, которая якобы стала виновницей аварии. С аналогичными заявлениями в полицию обратились ещё трое — каждый передал злоумышленнику по 100 тыс. руб.

