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    Итоги недели с Андреем Константиновым

    Итоги недели» с Андреем Константиновым

    Умер Михаил Горбачев, десант в Энергодаре, средняя зарплата в Петербурге

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    Умер первый и последний президент СССР Михаил Горбачев. Украинский десант попытался высадиться у Запорожской АЭС во время визита миссии МАГАТЭ. Польша потребовала от Германии $1,3 трлн репараций по итогам Второй мировой войны. Страны «Большой семерки» намерены ввести порог цены на российскую нефть. В Смольном подсчитали, что средняя номинальная зарплата петербуржцев составляет 81 тыс. рублей.

    Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Венера Галеева.

    Итоги недели» с Андреем Константиновым 02.09.2022

    Фонтанка.ру

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