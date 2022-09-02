Умер первый и последний президент СССР Михаил Горбачев. Украинский десант попытался высадиться у Запорожской АЭС во время визита миссии МАГАТЭ. Польша потребовала от Германии $1,3 трлн репараций по итогам Второй мировой войны. Страны «Большой семерки» намерены ввести порог цены на российскую нефть. В Смольном подсчитали, что средняя номинальная зарплата петербуржцев составляет 81 тыс. рублей.
Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Венера Галеева.
Итоги недели» с Андреем Константиновым 02.09.2022
Фонтанка.ру