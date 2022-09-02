В базовый бюджет Петербурга на 2023 год заложили медицинский дефицит. Комздраву не хватает даже на лечение

В базовом варианте бюджета на 2023 год комитету по здравоохранению Петербурга не хватает почти 36 млрд рублей. А точнее 35 млрд 783 млн. Ведомство представило свои предложения по дополнительному финансированию: самый большой дефицит средств видят в расходах на оказание медицинской помощи в системе ОМС и льготное лекарственное обеспечение петербуржцев.

На расходы для Комздрава и подведомственных ему учреждений в базовом варианте бюджета-2023, по данным «Фонтанки», запланировано 117,9 миллиарда (для сравнения, в бюджете-2022 было 123 млрд рублей). Самые большие цифры — в графах фондов ОМС. Так, в Федеральный фонд ОМС город запланировал передать 40 046 млн рублей (в прошлом году 36 866 млн рублей) в качестве ежегодных взносов на медицинское страхование неработающего населения. Но из-за новых правил расчета, утвержденных правительством РФ, в сравнении с прошлым годом сумма должна увеличиться. Поэтому потребовалось дополнительно 1,3 млрд рублей.



Кроме того, дополнительные деньги нужны Территориальному фонду ОМС — почти 16,7 млрд рублей. По предварительным расчетам, доходы бюджета Петербургского терфонда ОМС на 2023 год составят 134,7 млрд рублей. Из них 107,9 — субвенция ФФОМС, 18,8 — ежегодная субвенция из средства бюджета Санкт-Петербурга (в прошлом году — 20,8 млрд рублей). Увеличится ли сумма, поступающая из Москвы, неизвестно — бюджет Федерального фонда ОМС Государственная дума будет обсуждать только через две недели.

Исходя из тех цифр, что понятны сегодня, дефицит фонда на оказание медицинской помощи составляет 16,7 млрд рублей, считает Комздрав, судя по заявке на включение в городской бюджет.



В запрашиваемых комитетом 35,8 миллиарда также есть дополнительное финансирование бесплатного лекарственного обеспечения льготных категорий петербуржцев. В прошлом году на препараты для них было израсходовано 10 млрд рублей, в проекте 2023 года — 13,6 млрд рублей. Но это лишь чуть больше половины от требующегося финансирования. А потому комитет запрашивает еще 11 млрд рублей.

Другие запросы у здравоохранения скромные. Так, например, всего 1,5 млрд рублей запланировано на капитальный ремонт медицинских учреждений города. По расчетам Комздрава, надо бы добавить еще 845 млн хотя бы на ремонт инженерных систем и кровель, чтобы не допустить аварийных ситуаций по требованию надзорных органов (КГИОП, ГАТИ, Роспотребнадзора).

