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    Театры

    Константин Хабенский объявил об отмене ряда спектаклей в МХТ из-за спецоперации

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    Художественный руководитель МХТ Константин Хабенский объявил о том, что в театре не выйдут некоторые запланированные спектакли. Об этом 2 сентября сообщило РБК.

    Объявление прозвучало на сборе труппы, посвященном открытию 125-го, юбилейного сезона. Хабенский рассказал, что несколько запланированных на новый сезон постановок МХТ им. Чехова будут отменены из-за военной операции на Украине. Все отмененные спектакли касаются военной темы, поэтому, сказал Хабенский, «по-человечески неправильно сейчас брать материал для сцены Художественного театра, который бы как-то иронизировал, ёрничал или имел свою интерпретацию на тему, связанную с какими-либо военными действиями и связанными с ними человеческими трагедиями».

    Худрук МХТ высказал уверенность, что театр обязан действовать сообразно настроению зрителей.

    «Продолжается специальная военная операция. Почти каждый день гибнут люди. <...> Мы не обязаны комментировать события, но чувствовать ситуацию, чувствовать настроение зрителя, прочувствовать то, за чем они приходят сейчас к нам, мы должны», — приводит издание слова худрука театра.

    Еще одна причина переноса некоторых запланированных премьер связана со сложностями получения прав на постановки.

    Ранее в интервью «Фонтанке» Константин Хабенский рассказал, в чем суть театра, как искать в творчестве сверхидею и почему кризис в обществе всегда приводит к аншлагам в театрах.

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