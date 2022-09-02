Константин Хабенский объявил об отмене ряда спектаклей в МХТ из-за спецоперации

Художественный руководитель МХТ Константин Хабенский объявил о том, что в театре не выйдут некоторые запланированные спектакли. Об этом 2 сентября сообщило РБК.
Объявление прозвучало на сборе труппы, посвященном открытию 125-го, юбилейного сезона. Хабенский рассказал, что несколько запланированных на новый сезон постановок МХТ им. Чехова будут отменены из-за военной операции на Украине. Все отмененные спектакли касаются военной темы, поэтому, сказал Хабенский, «по-человечески неправильно сейчас брать материал для сцены Художественного театра, который бы как-то иронизировал, ёрничал или имел свою интерпретацию на тему, связанную с какими-либо военными действиями и связанными с ними человеческими трагедиями».
Худрук МХТ высказал уверенность, что театр обязан действовать сообразно настроению зрителей.
«Продолжается специальная военная операция. Почти каждый день гибнут люди. <...> Мы не обязаны комментировать события, но чувствовать ситуацию, чувствовать настроение зрителя, прочувствовать то, за чем они приходят сейчас к нам, мы должны», — приводит издание слова худрука театра.
Еще одна причина переноса некоторых запланированных премьер связана со сложностями получения прав на постановки.
Ранее в интервью «Фонтанке» Константин Хабенский рассказал, в чем суть театра, как искать в творчестве сверхидею и почему кризис в обществе всегда приводит к аншлагам в театрах.