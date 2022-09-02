Пианистку Полину Осетинскую отменили в петербургской Филармонии. Она должна была играть Бетховена

Пианистка Полина Осетинская сообщила в соцсетях, что 2 сентября, приехав в Петербург, получила звонок, в ходе которого ей сообщили, что она «не играет» на следующий день в Большом зале Филармонии Тройной концерт Бетховена. «Думаю, всем все ясно», — намекнула она на причины.



В комментариях, отвечая на уточняющий вопрос, артистка рассказала, что требование заключалось в замене пианиста под угрозой отмены всего концерта.

