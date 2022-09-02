    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 9

    2 м/с, с-з

    764мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd60.24eur60.28
    Живи на Невском!Как подать на финскую визуКуда пойти на выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Музыка

    Пианистку Полину Осетинскую отменили в петербургской Филармонии. Она должна была играть Бетховена

    4588
    11 комментариев

    Пианистка Полина Осетинская сообщила в соцсетях, что 2 сентября, приехав в Петербург, получила звонок, в ходе которого ей сообщили, что она «не играет» на следующий день в Большом зале Филармонии Тройной концерт Бетховена. «Думаю, всем все ясно», — намекнула она на причины.

    В комментариях, отвечая на уточняющий вопрос, артистка рассказала, что требование заключалось в замене пианиста под угрозой отмены всего концерта.

    При этом на сайте Филармонии продажи билетов на концерт по-прежнему ведутся, об отмене участия пианистки ничего не сказано. Организатором проведения значится Фонд содействия занятости.

    В администрации Филармонии «Фонтанке» также сообщили, что концерт — арендный, однако затруднились с более подробной информацией по отмене, пообещав позднее прокомментировать будущие перспективы выступления Осетинской на филармонических площадках.

    В конце февраля артистка опубликовала в соцсетях пацифистский пост.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close