Пианистку Полину Осетинскую отменили в петербургской Филармонии. Она должна была играть Бетховена

Пианистка Полина Осетинская сообщила в соцсетях, что 2 сентября, приехав в Петербург, получила звонок, в ходе которого ей сообщили, что она «не играет» на следующий день в Большом зале Филармонии Тройной концерт Бетховена. «Думаю, всем все ясно», — намекнула она на причины.
В комментариях, отвечая на уточняющий вопрос, артистка рассказала, что требование заключалось в замене пианиста под угрозой отмены всего концерта.
При этом на сайте Филармонии продажи билетов на концерт по-прежнему ведутся, об отмене участия пианистки ничего не сказано. Организатором проведения значится Фонд содействия занятости.
В администрации Филармонии «Фонтанке» также сообщили, что концерт — арендный, однако затруднились с более подробной информацией по отмене, пообещав позднее прокомментировать будущие перспективы выступления Осетинской на филармонических площадках.
В конце февраля артистка опубликовала в соцсетях пацифистский пост.