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    Путин остановил кортеж и спросил у жителей Калининграда, не обижает ли их губернатор

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    16 комментариев

    Автор: Типичный Калининград

    Президент России Владимир Путин, который накануне находился с рабочим визитом в Калининграде, остановил свой кортеж, чтобы обменяться парой фраз с местными жителями. Он вышел из машины и, в окружении охранников, обратился к горожанам.

    Видеозапись, на которой запечатлена беседа с главой государства, была опубликована утром 2 сентября в группе «Типичный Калининград».

    «Все хорошо? Губернатор не обижает?» — спросил президент. На последний вопрос собравшиеся за ограждением калининградцы ответили отрицательно.

    Напоследок местные жители крикнули «Спасибо» и «Молодец». Затем кортеж продолжил движение.

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