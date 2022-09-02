Путин остановил кортеж и спросил у жителей Калининграда, не обижает ли их губернатор

Автор: Типичный Калининград
Президент России Владимир Путин, который накануне находился с рабочим визитом в Калининграде, остановил свой кортеж, чтобы обменяться парой фраз с местными жителями. Он вышел из машины и, в окружении охранников, обратился к горожанам.
Видеозапись, на которой запечатлена беседа с главой государства, была опубликована утром 2 сентября в группе «Типичный Калининград».
«Все хорошо? Губернатор не обижает?» — спросил президент. На последний вопрос собравшиеся за ограждением калининградцы ответили отрицательно.
Напоследок местные жители крикнули «Спасибо» и «Молодец». Затем кортеж продолжил движение.