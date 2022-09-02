В Петербурге двух экс-сотрудников транспортной полиции, нажившихся на наркомане, отправили в колонию строгого режима

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 2 сентября, полицейские были задержаны зимой 2020 года после того, как на прием к руководителю СК на транспорте по СЗФО Павлу Выменцу пришла женщина. Она поделилась с ним воспоминанием о том, как её знакомого в 2016 году похитили двое сотрудников транспортной полиции и как она собирала за него выкуп в 300 тысяч рублей.

Красногвардейский райсуд вынес приговор в отношении бывших оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков Алексея Туманова и оперативного дежурного дежурной части Сергея Юдина.

По версии следствия, Туманов и Юдин, зная о том, что житель поселка Назия не только употребляет наркотики, но и приторговывает ими, задержали его, положили ему в карман пакетик с порошком и предложили откупиться за непривлечение к уголовной ответственности. Что мужчина с помощью своей знакомой и сделал. Деньги полицейские положили себе в карман.



После приема у главы транспортного СК было возбуждено уголовное дело по четырем статьям. Оба бывших сотрудника транспортной полиции задержаны.



Изначально фигуранты открещивались от участия в преступлении, но в конце судебного следствия признали свою вину.

