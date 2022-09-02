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    Спрос на кредиты для малого и среднего бизнеса по новой госпрограмме за неделю превысил 1,5 млрд рублей

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    За первую неделю действия льготной госпрограммы по кредитованию МСП на инвестиционные цели уже выдано более 560 млн рублей, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе визита в Карелию.

    Как отметил министр, кредиты на инвестцели могут получить предприятия обрабатывающих производств, гостиничного сектора, транспорта и логистики. При этом ставка составляет 3% для среднего бизнеса и 4,5% — для малого и микробизнеса. Первые кредиты, как отмечается в сообщении Минэкономразвития, в рамках пилотного проекта в банке ВТБ получили предприниматели из Архангельска, Великого Новгорода, Ижевска, Кирова, Костромы, Липецка, Пензы, Улан-Удэ и Челябинска. В банке сообщили, что всего на данный момент подписаны кредитные соглашения на 1,5 млрд рублей.

    «На наш взгляд, программа позволит реализовать отложенный спрос на инвесткредитование в приоритетных отраслях и послужит мотивацией для тысяч предпринимателей к развитию своего бизнеса», — прокомментировал заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников.

    «Главное преимущество новой программы — низкие ставки, ниже ключевой, — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. — Это дает реальные возможности для развития производства. Такие проекты простимулируют создание новых рабочих мест. При этом каждый предприниматель сможет также воспользоваться «зонтичными» поручительствами Корпорации МСП, покрыв до 50% своих рисков перед банками. При их совмещении с поручительствами региональных гарантийных организаций покрытие для предпринимателей составит до 70%».

    Новая программа заработала в России 25 августа. Максимальный срок кредита составляет 10 лет, а льготная ставка действует в течение 5 лет.

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