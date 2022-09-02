Спрос на кредиты для малого и среднего бизнеса по новой госпрограмме за неделю превысил 1,5 млрд рублей

За первую неделю действия льготной госпрограммы по кредитованию МСП на инвестиционные цели уже выдано более 560 млн рублей, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе визита в Карелию.
Как отметил министр, кредиты на инвестцели могут получить предприятия обрабатывающих производств, гостиничного сектора, транспорта и логистики. При этом ставка составляет 3% для среднего бизнеса и 4,5% — для малого и микробизнеса. Первые кредиты, как отмечается в сообщении Минэкономразвития, в рамках пилотного проекта в банке ВТБ получили предприниматели из Архангельска, Великого Новгорода, Ижевска, Кирова, Костромы, Липецка, Пензы, Улан-Удэ и Челябинска. В банке сообщили, что всего на данный момент подписаны кредитные соглашения на 1,5 млрд рублей.
«На наш взгляд, программа позволит реализовать отложенный спрос на инвесткредитование в приоритетных отраслях и послужит мотивацией для тысяч предпринимателей к развитию своего бизнеса», — прокомментировал заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников.
«Главное преимущество новой программы — низкие ставки, ниже ключевой, — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. — Это дает реальные возможности для развития производства. Такие проекты простимулируют создание новых рабочих мест. При этом каждый предприниматель сможет также воспользоваться «зонтичными» поручительствами Корпорации МСП, покрыв до 50% своих рисков перед банками. При их совмещении с поручительствами региональных гарантийных организаций покрытие для предпринимателей составит до 70%».
Новая программа заработала в России 25 августа. Максимальный срок кредита составляет 10 лет, а льготная ставка действует в течение 5 лет.