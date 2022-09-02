Спрос на кредиты для малого и среднего бизнеса по новой госпрограмме за неделю превысил 1,5 млрд рублей

За первую неделю действия льготной госпрограммы по кредитованию МСП на инвестиционные цели уже выдано более 560 млн рублей, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе визита в Карелию.

Как отметил министр, кредиты на инвестцели могут получить предприятия обрабатывающих производств, гостиничного сектора, транспорта и логистики. При этом ставка составляет 3% для среднего бизнеса и 4,5% — для малого и микробизнеса. Первые кредиты, как отмечается в сообщении Минэкономразвития, в рамках пилотного проекта в банке ВТБ получили предприниматели из Архангельска, Великого Новгорода, Ижевска, Кирова, Костромы, Липецка, Пензы, Улан-Удэ и Челябинска. В банке сообщили, что всего на данный момент подписаны кредитные соглашения на 1,5 млрд рублей.