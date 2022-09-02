Супруг дочери Шойгу объяснил, почему ему не нравится жизнь в Петербурге

Блогер Алексей Столяров, супруг дочери главы Минобороны РФ Ксении Шойгу, поменял местами стереотипы о Москве и Петербурге. Люди в столице, по его мнению, добрее, а пробок там заметно меньше.
«Я боялся, что Москва сильная. Оказалось, не такая сильная. <...> Такие же люди, такие же ленивые люди, такие же слабые люди есть, такие же сильные люди есть. Я считаю, Питер — это история для Москвы. Там рождаются действительно очень значимые люди. <...> Здорово родиться в Петербурге и переехать в Москву, потому что есть с чем сравнивать. Город слабее, естественно. Вся Россия слабее Москвы», — рассказал мужчина в интервью главному редактору портала MSK1.RU Оксане Маклаковой, опубликованном 2 сентября на YouTube-канале «Москва — Россия?».
По словам Столярова, выросшего в Петербурге, люди в этом городе более агрессивны, москвичи же, наоборот, часто помогают друг другу. В Северной столице, по его мнению, есть и проблемы с дорогами — пробок больше, а ездят «жёстче».
«Люди в Москве все хотят работать. Ты переехал в Москву, это уже зачем-то сделано, ты для чего-то это сделал, ты что-то хочешь. Это очень круто», — поделился блогер.
Привычки Столярова также частично расходятся с клише об успешных жителях столицы. Он признался, что не любит кичиться, боится «оторваться от людей» и не понимает, зачем ходить в дорогие рестораны.