Супруг дочери Шойгу объяснил, почему ему не нравится жизнь в Петербурге

Блогер Алексей Столяров, супруг дочери главы Минобороны РФ Ксении Шойгу, поменял местами стереотипы о Москве и Петербурге. Люди в столице, по его мнению, добрее, а пробок там заметно меньше.



«Я боялся, что Москва сильная. Оказалось, не такая сильная. <...> Такие же люди, такие же ленивые люди, такие же слабые люди есть, такие же сильные люди есть. Я считаю, Питер — это история для Москвы. Там рождаются действительно очень значимые люди. <...> Здорово родиться в Петербурге и переехать в Москву, потому что есть с чем сравнивать. Город слабее, естественно. Вся Россия слабее Москвы», — рассказал мужчина в интервью главному редактору портала MSK1.RU Оксане Маклаковой, опубликованном 2 сентября на YouTube-канале «Москва — Россия?».

