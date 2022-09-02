Мишустин раскрыл, сколько Россия потратит на помощь беженцам с Украины и из Донбасса в 2022 году

Правительство России по поручению Владимира Путина направит 10,5 млрд рублей на социальную поддержку беженцев с Украины, из ДНР и ЛНР. Об этом 2 сентября заявил премьер-министр Михаил Мишустин.



«Определен порядок осуществления выплат и правила предоставления средств российским регионам на такие цели», — рассказали в пресс-службе кабмина.



Согласно решению правительства, пенсионерам и инвалидам назначается ежемесячная выплата в 10 тысяч рублей, столько же одиноким родителям на каждого ребенка. Для инвалидов I группы, детей-инвалидов и лиц, достигших совершеннолетия, предусмотрена доплата по 3 тысячи рублей в месяц.

