Мишустин раскрыл, сколько Россия потратит на помощь беженцам с Украины и из Донбасса в 2022 году

Правительство России по поручению Владимира Путина направит 10,5 млрд рублей на социальную поддержку беженцев с Украины, из ДНР и ЛНР. Об этом 2 сентября заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Определен порядок осуществления выплат и правила предоставления средств российским регионам на такие цели», — рассказали в пресс-службе кабмина.
Согласно решению правительства, пенсионерам и инвалидам назначается ежемесячная выплата в 10 тысяч рублей, столько же одиноким родителям на каждого ребенка. Для инвалидов I группы, детей-инвалидов и лиц, достигших совершеннолетия, предусмотрена доплата по 3 тысячи рублей в месяц.
Ветеранам Великой Отечественной войны будут платить по 5 тысяч в месяц. Семьям с детьми до 18 лет и студентам очной формы обучения до 23 лет — по 4 тысячи рублей на каждого ребенка. Выплаты на детей, находящихся под опекой или попечительством, составят 15 тысяч рублей. Кроме того, женщины будут получать единовременные пособия при беременности и рождении ребенка.
31 августа ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщил, что с февраля в Россию прибыло более 3,8 млн беженцев с территории Украины и Донбасса, включая 605 тысяч детей. Половина из них — граждане ДНР и ЛНР.