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    «Дайте бесплатно, денег нет». Супруг Ксении Шойгу рассказал, чем ему помогает фамилия тестя

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    Алексей Столяров, муж дочери главы Минобороны РФ Ксении Шойгу, рассказал, что фамилия его жены однозначно помогает ему реализовывать творческие идеи. Об этом он заявил во время интервью, опубликованного 2 сентября на YouTube-канале «Москва — Россия?».

    Спортивный блогер поведал о желании провести самую массовую в мире тренировку. Попасть в «Книгу рекордов Гиннесса», по его словам, пока что нет возможности, но это реально сделать на уровне России.

    «Я написал в министерство спорта. Я веду с ними контакт. Я говорю, у нас есть площадка. Единственное, Олег Васильевич (Матыцин. — Прим. ред.), дайте бесплатно. Денег нет. Это социальная история. <...> Я хочу просто, чтобы СМИ осветили, что блогеры собрались, олимпийские чемпионы и подписчики. Чтобы три тысячи человек вышли и сказали: «Рекорд России». Чтобы это соединяться начало», — заявил Столяров.

    По словам мужчины, министр спорта РФ дал задумке положительную оценку и сам захотел поучаствовать в мероприятии. При этом, по мнению Столярова, взаимодействие с государством не ограничивает его в творческом плане — без этого «нельзя ничего сделать».

    «Я хочу поменять спорт в России. Я не хочу критиковать министерство спорта, я хочу изменить его в лучшую сторону», — сказал он.

    Столяров признался, что фамилия Шойгу определённо помогает при взаимодействии с государством. Он уточнил: «Фамилия имеет вес, но не в том, что мне помогают, а в том, что меня не посылают».

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