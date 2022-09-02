«Дайте бесплатно, денег нет». Супруг Ксении Шойгу рассказал, чем ему помогает фамилия тестя

Алексей Столяров, муж дочери главы Минобороны РФ Ксении Шойгу, рассказал, что фамилия его жены однозначно помогает ему реализовывать творческие идеи. Об этом он заявил во время интервью, опубликованного 2 сентября на YouTube-канале «Москва — Россия?».

Спортивный блогер поведал о желании провести самую массовую в мире тренировку. Попасть в «Книгу рекордов Гиннесса», по его словам, пока что нет возможности, но это реально сделать на уровне России.



«Я написал в министерство спорта. Я веду с ними контакт. Я говорю, у нас есть площадка. Единственное, Олег Васильевич (Матыцин. — Прим. ред.), дайте бесплатно. Денег нет. Это социальная история. <...> Я хочу просто, чтобы СМИ осветили, что блогеры собрались, олимпийские чемпионы и подписчики. Чтобы три тысячи человек вышли и сказали: «Рекорд России». Чтобы это соединяться начало», — заявил Столяров.



По словам мужчины, министр спорта РФ дал задумке положительную оценку и сам захотел поучаствовать в мероприятии. При этом, по мнению Столярова, взаимодействие с государством не ограничивает его в творческом плане — без этого «нельзя ничего сделать».

