Ограничения на поставки и переход на сберегающую модель. Смольный объяснил, почему в Петербурге падает оборот розницы и общественного питания

Оборот розничной торговли в Петербурге по итогам января — июля составил 1,13 трлн рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах на
Спад в основном происходил из-за сокращения продаж непродовольственных товаров (
Оборот общественного питания в январе — июле 2022 года упал на
Ситуация на потребительском рынке обсуждалась 2 сентября в ходе заседания правительства Петербурга. Врио председателя комитета по экономической политике Алексей Зырянов сообщил, что снижение объемов торговли в непродуктовом сегменте в первом полугодии обусловлено «ограничениями на поставку техники и других товаров и ограничением деятельности международных предприятий в сфере ретейла».
На общепит «оказала влияние высокая база прошлого года и переход домохозяйств к сберегающей модели потребления». Зато обнуление ставки НДС и рост турпотока из регионов РФ поддержали отрасль: гости обеспечили ресторанам Северной столицы до трети оборота.