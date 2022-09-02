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    Ограничения на поставки и переход на сберегающую модель. Смольный объяснил, почему в Петербурге падает оборот розницы и общественного питания

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    Оборот розничной торговли в Петербурге по итогам января — июля составил 1,13 трлн рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах на 8 % меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Об этом говорится в материалах Петростата. Только в июле 2022 года ретейлеры продали товары на 149,8 млрд рублей, что на 17,4 % меньше, чем за тот же период годом ранее.

    Спад в основном происходил из-за сокращения продаж непродовольственных товаров (-25 % в июле). Продажи продуктов питания снизились на 1,6 %. Для сравнения, в первом полугодии первые упали на 10,3 %, однако вторые выросли на 1,2 %.

    Оборот общественного питания в январе — июле 2022 года упал на 4 %, до 74,9 млрд. рублей. Только в июле рестораны заработали 10,9 млрд рублей, что на 9 % меньше, чем в июле 2021 года.

    Ситуация на потребительском рынке обсуждалась 2 сентября в ходе заседания правительства Петербурга. Врио председателя комитета по экономической политике Алексей Зырянов сообщил, что снижение объемов торговли в непродуктовом сегменте в первом полугодии обусловлено «ограничениями на поставку техники и других товаров и ограничением деятельности международных предприятий в сфере ретейла».

    На общепит «оказала влияние высокая база прошлого года и переход домохозяйств к сберегающей модели потребления». Зато обнуление ставки НДС и рост турпотока из регионов РФ поддержали отрасль: гости обеспечили ресторанам Северной столицы до трети оборота.

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