«Я календарь перевернул»: Егор Крид перезаписал с Михаилом Шуфутинским хит «Третье сентября»

Певец Егор Крид выпустил совместно с Михаилом Шуфутинским новую версию хита про «Третье сентября». Накануне дня, «когда горят костры рябин», а по всей стране из радиоприемников звучит этот хит, новая композиция появилась на различных музыкальных сервисах, включая «Яндекс музыку» и «VK».



«Песня Игоря Крутого «Третье сентября» на стихи Игоря Николаева является знаковой и значимой в моём творчестве, — прокомментировал 2 сентября творческий эксперимент Михаил Шуфутинский. — Талантливый и энергичный Егор Крид предложил мне выпустить дуэтный ремейк и видеоклип на эту песню. Идея мне понравилась. Я всегда с радостью, с интересом откликаюсь на творческие предложения, мне импонируют музыкальные эксперименты, импровизации. Энтузиазм Егора Крида, его музыкальный талант и увлечённость убедили меня, и вот сегодня работа над проектом завершена».

