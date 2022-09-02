«Я календарь перевернул»: Егор Крид перезаписал с Михаилом Шуфутинским хит «Третье сентября»

Певец Егор Крид выпустил совместно с Михаилом Шуфутинским новую версию хита про «Третье сентября». Накануне дня, «когда горят костры рябин», а по всей стране из радиоприемников звучит этот хит, новая композиция появилась на различных музыкальных сервисах, включая «Яндекс музыку» и «VK».
«Песня Игоря Крутого «Третье сентября» на стихи Игоря Николаева является знаковой и значимой в моём творчестве, — прокомментировал 2 сентября творческий эксперимент Михаил Шуфутинский. — Талантливый и энергичный Егор Крид предложил мне выпустить дуэтный ремейк и видеоклип на эту песню. Идея мне понравилась. Я всегда с радостью, с интересом откликаюсь на творческие предложения, мне импонируют музыкальные эксперименты, импровизации. Энтузиазм Егора Крида, его музыкальный талант и увлечённость убедили меня, и вот сегодня работа над проектом завершена».
Он также добавил, что рад, что «атмосферная музыкальная история получила такое оригинальное продолжение».
Крид в свою очередь назвал творческий союз «легендарной историей» и анонсировал премьеру клипа на YouTube.
В новой версии композиции Крид читает рэп с новым текстом, а куплет Шуфутинского остается неизменным.
Год назад свою версию тандема с Михаилом Шуфутинским на тему «Третьего сентября» в сеть выложил Денис Клявер.