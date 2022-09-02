Песков заявил, что Путин не будет заводить аккаунты в соцсетях вслед за Берлускони

Президент РФ Владимир Путин не планирует заводить личные аккаунты в соцсетях. Об этом 2 сентября заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Нет, не планирует», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов, не намерен ли российский лидер последовать примеру экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который в преддверии парламентских выборов в этой стране зарегистрировался в TikTok.
В соцсети идущий на выборы Берлускони опубликовал видео, в котором рассказал анекдот про себя, Путина, Байдена и папу римского. Ролик набрал уже более 1,6 млн просмотров.
Напомним, ранее в Кремле не раз заявляли, что у Путина нет аккаунтов в соцсетях и он не собирается их заводить, поскольку у него достаточно других каналов для получения информации и общения с гражданами. Дмитрий Песков также отмечал, что ведение аккаунта требует времени, которого у президента нет, а администрировать свои соцсети кому-то другому он бы вряд ли позволил.
Кроме этого, Песков рассказывал, что Путин не пользуется мобильным телефоном.