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    Российские системы маркировки подверглись хакерской атаке. Минпромторг рассказал, что делать, чтобы торговля не встала

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    Российские системы электронного документооборота подверглись хакерским атакам. Как следует из письма Минпромторга РФ в адрес розничных сетей (есть в распоряжении «Фонтанки»), множественные DDoS-атаки ведутся с утра 1 сентября. Среди прочего они затронули информационную систему маркировки товаров, в том числе молочной продукции.

    «Система «Меркурий» и ЭДО почти не работают. С 1 сентября с этим большие проблемы», — подтвердил «Фонтанке» один из участников розничного рынка.

    Чтобы не допустить перебоев с поставками, Минпроморг разрешает участникам рынка продавать молочную продукцию без направления документов в информационную систему маркировки по ЭДО.

    «Невозможность передачи универсальных передаточных документов в информационную систему маркировки в связи с частичной или полной недоступностью сервисов операторов электронного оборота не препятствуют обороту маркированной средствами идентификации молочной продукции», — говорится в документе.

    На практике это означает, что до восстановления нормального режима системы маркировки можно работать в старом формате, если марка не уходит в систему, продавать товар без проверки. Накладные можно принимать на бумажных носителях, в электронном виде они будут переданы позднее, пояснил «Фонтанке» собеседник на розничном рынке.

    Ведомство также разработало проект постановления, который разрешает оборот молочной продукции без предоставления сведений по ЭДО до 1 июня 2025 года.

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