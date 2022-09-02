Российские системы маркировки подверглись хакерской атаке. Минпромторг рассказал, что делать, чтобы торговля не встала

Российские системы электронного документооборота подверглись хакерским атакам. Как следует из письма Минпромторга РФ в адрес розничных сетей (есть в распоряжении «Фонтанки»), множественные DDoS-атаки ведутся с утра 1 сентября. Среди прочего они затронули информационную систему маркировки товаров, в том числе молочной продукции.
«Система «Меркурий» и ЭДО почти не работают. С 1 сентября с этим большие проблемы», — подтвердил «Фонтанке» один из участников розничного рынка.
Чтобы не допустить перебоев с поставками, Минпроморг разрешает участникам рынка продавать молочную продукцию без направления документов в информационную систему маркировки по ЭДО.
«Невозможность передачи универсальных передаточных документов в информационную систему маркировки в связи с частичной или полной недоступностью сервисов операторов электронного оборота не препятствуют обороту маркированной средствами идентификации молочной продукции», — говорится в документе.
На практике это означает, что до восстановления нормального режима системы маркировки можно работать в старом формате, если марка не уходит в систему, продавать товар без проверки. Накладные можно принимать на бумажных носителях, в электронном виде они будут переданы позднее, пояснил «Фонтанке» собеседник на розничном рынке.
Ведомство также разработало проект постановления, который разрешает оборот молочной продукции без предоставления сведений по ЭДО до 1 июня 2025 года.