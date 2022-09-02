Российские системы маркировки подверглись хакерской атаке. Минпромторг рассказал, что делать, чтобы торговля не встала

Российские системы электронного документооборота подверглись хакерским атакам. Как следует из письма Минпромторга РФ в адрес розничных сетей (есть в распоряжении «Фонтанки»), множественные DDoS-атаки ведутся с утра 1 сентября. Среди прочего они затронули информационную систему маркировки товаров, в том числе молочной продукции.



«Система «Меркурий» и ЭДО почти не работают. С 1 сентября с этим большие проблемы», — подтвердил «Фонтанке» один из участников розничного рынка.

