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    РБК: Список сторонников «Единой России» поредел на 15 миллионов

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    «Единая Россия» закончила чистку своей мобилизационной базы сторонников. Как пишет 2 сентября РБК, из неё удалили около 15 млн недостаточно лояльных.

    Например, в списках не осталось тех, кто когда-то ставил лайки оппозиционеру Алексею Навальному. По словам источника издания, их вычисляла специальная программа. Кроме того, из базы вычеркнули тех, «в чьих данных были хоть какие-то сомнения — номер телефона, дата рождения» и прочее. В итоге количество сторонников единороссов упало с 25 млн до 10.

    Как утверждают собеседники РБК, сейчас партия пытается увеличить число сторонников. По планам к 2024 году их должно быть около 30 млн. Для депутатов утвердили KPI по количеству людей, которых полагается привлечь до конца года.

    Так, депутаты-одномандатники Госдумы должны привести 1500 человек, а списочники— 500. Для избранных по округам депутатов заксобраний этот же показатель составляет 500 человек, а для списочников — 300. С единороссов, которые посещают по линии партии ДНР, ЛНР и территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, «строго не спрашивают».

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