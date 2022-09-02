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    Муж дочери Шойгу рассказал о ссоре с женой и общении с дочкой Миланой

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    Алексей Столяров, супруг дочери главы Минобороны РФ Ксении Шойгу, рассказал об отношениях с женой, ревности и воспитании дочери. Интервью со спортивным блогером 2 сентября появилось на YouTube-канале «Москва — Россия?».

    В сентябре прошлого года у четы родилась дочь Милана. По словам Столярова, несмотря на большую занятость пара старается находить для ребёнка как можно больше времени.

    «У нас обязательно есть семейные дни — это суббота и половина воскресенья. <...> Утро и вечер всегда за мной — всегда купаем. Конечно же, очень часто нас нет», — рассказал блогер.

    По мнению Столярова, сейчас он старается развиваться, чтобы в зрелом возрасте поделиться с дочкой «знаниями и возможностями».

    Муж Ксении Шойгу рассказал, что никогда не соревновался с женой в том, кто больше заработает. У супругов общая цель — «ассоциировать онлайн- и офлайн-спорт». При этом у обоих, по его словам, есть качества, необходимые для её достижения.

    «Я знаю всех спортсменов, абсолютно всех спортивных организаторов, СМИ, я могу что-то сделать организационно с точки зрения имени. Ксюша может абсолютно все организовать, построить, застроить. У нас получился такой «мэтч», — добавил он.

    Столяров признался, что нередко обращается к жене за советом. Вдобавок к этому семья живёт довольно дружно — в отношениях было всего две ссоры.

    «Ругались мы два раза. Один раз я не помню, а в другой она танцевала медленный танец со своим другом, потому что я не успел позвать её. Я спросил: «Зачем ты это сделала?» Больше такого не было. Она решила меня немного взволновать», — рассказал блогер.

    Алексей познакомился с Ксенией на экстремальном забеге с препятствиями по пересеченной местности «Гонка героев». Девушка была организатором. В мае 2021 года они решили пожениться. У Столярова больше трёх миллионов подписчиков на YouTube — он делится советами о фитнесе и правильном питании. В последнее время на его канале выходят видео в жанре челлендж.

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