Муж дочери Шойгу рассказал о ссоре с женой и общении с дочкой Миланой

Алексей Столяров, супруг дочери главы Минобороны РФ Ксении Шойгу, рассказал об отношениях с женой, ревности и воспитании дочери. Интервью со спортивным блогером 2 сентября появилось на YouTube-канале «Москва — Россия?».

В сентябре прошлого года у четы родилась дочь Милана. По словам Столярова, несмотря на большую занятость пара старается находить для ребёнка как можно больше времени.

«У нас обязательно есть семейные дни — это суббота и половина воскресенья. <...> Утро и вечер всегда за мной — всегда купаем. Конечно же, очень часто нас нет», — рассказал блогер.



По мнению Столярова, сейчас он старается развиваться, чтобы в зрелом возрасте поделиться с дочкой «знаниями и возможностями».

Муж Ксении Шойгу рассказал, что никогда не соревновался с женой в том, кто больше заработает. У супругов общая цель — «ассоциировать онлайн- и офлайн-спорт». При этом у обоих, по его словам, есть качества, необходимые для её достижения.

«Я знаю всех спортсменов, абсолютно всех спортивных организаторов, СМИ, я могу что-то сделать организационно с точки зрения имени. Ксюша может абсолютно все организовать, построить, застроить. У нас получился такой «мэтч», — добавил он.

