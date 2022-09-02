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    Будут судить. В Петербурге пенсионера обвинили в краже пожертвований из Казанского храма

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    Прокуратура Московского района утвердила обвинительное заключение против 67-летнего мужчины. Его обвиняют в краже пожертвований из Казанского храма Новодевичьего монастыря. Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

    В июле этого года, считает прокуратура, пенсионер похитил коробку с пожертвованиями из помещения Казанского храма, находящегося на Московском проспекте. В ней находились деньги от продажи свечей и пожертвования на 18 тысяч рублей.

    «Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 59 Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении прокуратуры.

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