Будут судить. В Петербурге пенсионера обвинили в краже пожертвований из Казанского храма

Прокуратура Московского района утвердила обвинительное заключение против 67-летнего мужчины. Его обвиняют в краже пожертвований из Казанского храма Новодевичьего монастыря. Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба ведомства.



В июле этого года, считает прокуратура, пенсионер похитил коробку с пожертвованиями из помещения Казанского храма, находящегося на Московском проспекте. В ней находились деньги от продажи свечей и пожертвования на 18 тысяч рублей.

