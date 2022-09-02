В Нижнем Новгороде одобрили масштабный проект комплексного развития исторического центра

Архитектурный совет по Нижегородской области одобрил проект комплексного освоения территории в историческом центре города с сохранением и реставрацией памятников архитектуры. По данным федерального девелопера GloraX, реализующего проект, согласованы объемно-планировочные решения и мастер-план освоения территории по Черниговская улице.

— Совместно с экспертами в области охраны объектов культурного наследия нам удалось создать сбалансированный проект с современными архитектурными решениями и сохранением исторической среды, — говорит Дмитрий Кашинский, операционный директор GloraX. — Как правило, подобные проекты системной реконструкции являются зоной ответственности городской администрации. Однако наш опыт в Нижнем Новгороде становится прецедентом, когда бизнес совместно с региональной администрацией меняет городскую среду в историческом центре мегаполиса.