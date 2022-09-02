В Нижнем Новгороде одобрили масштабный проект комплексного развития исторического центра

Архитектурный совет по Нижегородской области одобрил проект комплексного освоения территории в историческом центре города с сохранением и реставрацией памятников архитектуры. По данным федерального девелопера GloraX, реализующего проект, согласованы объемно-планировочные решения и мастер-план освоения территории по Черниговская улице.
— Совместно с экспертами в области охраны объектов культурного наследия нам удалось создать сбалансированный проект с современными архитектурными решениями и сохранением исторической среды, — говорит Дмитрий Кашинский, операционный директор GloraX. — Как правило, подобные проекты системной реконструкции являются зоной ответственности городской администрации. Однако наш опыт в Нижнем Новгороде становится прецедентом, когда бизнес совместно с региональной администрацией меняет городскую среду в историческом центре мегаполиса.
Согласно утвержденному мастер-плану, драйвером развития центра станет улица Черниговская, которую реконструируют от Мельничного переулка до Метромоста. При этом новую застройку впишут в существующий каркас объектов культурного наследия, сохранив все видовые линии на Благовещенский монастырь и церковь Иоанна Предтечи. Также отдельно утвердили проект зоны охраны объекта культурного наследия «Ансамбль мельницы Башкирова с сыновьями».
Проект реализуют в два этапа. Сначала пройдет редевелопмент территории бывшего мукомольного завода, где построят высотное здание на месте снесенных элеваторов, а также реставрация трех зданий ансамбля мельницы Башкирова с сыновьями и строительство инженерной инфраструктуры. Вторым этапом возведут дополнительные подпорные стенки склона по Черниговской улице и фоновую застройку.
Всего в проекте запланировано 140 тыс. кв. м жилой застройки, два детских сада, апартаменты и сервисный апарт-отель.