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    Театры

    СМИ: Театры Москвы отменяют постановки Дмитрия Крымова. Режиссер отдавал «Золотую маску» главреду «Новой»

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    Спектакли режиссера Дмитрия Крымова отменяют в московских театрах. По информации журнала «Театр», опубликованной 2 сентября, коллективы получили распоряжение, которому уже последовали Театр имени Пушкина, «Мастерская Петра Фоменко», «Школа современной пьесы» и «Школа драматического искусства».

    Издание отмечает, что речь идет именно о театрах городского подчинения, а не федерального, где афиши остаются без изменений. По мнению авторов заметки, это говорит о том, что вмешательство в репертуар инициировано депкультом Москвы.

    67-летний Дмитрий Крымов — сын знаменитого советского режиссера Анатолия Эфроса и пятикратный лауреат «Золотой маски». Режиссер работает в том числе с зарубежными театрами — 25 февраля он приехал в США для постановки спектакля «Вишневый сад», премьера состоялась в апреле. При этом режиссер Крымов заявил, что хоть оставаться в США и не планировал, не видит возможности вернуться на Родину в ближайшее время. 20 апреля после присуждения премии «Золотая маска» за постановку спектакля «Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция» Крымов попросил отдать его «Золотую маску» Дмитрию Муратову, главному редактору «Новой газеты» и нобелевскому лауреату.

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