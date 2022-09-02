СМИ: Театры Москвы отменяют постановки Дмитрия Крымова. Режиссер отдавал «Золотую маску» главреду «Новой»

Спектакли режиссера Дмитрия Крымова отменяют в московских театрах. По информации журнала «Театр», опубликованной 2 сентября, коллективы получили распоряжение, которому уже последовали Театр имени Пушкина, «Мастерская Петра Фоменко», «Школа современной пьесы» и «Школа драматического искусства».
Издание отмечает, что речь идет именно о театрах городского подчинения, а не федерального, где афиши остаются без изменений. По мнению авторов заметки, это говорит о том, что вмешательство в репертуар инициировано депкультом Москвы.
67-летний Дмитрий Крымов — сын знаменитого советского режиссера Анатолия Эфроса и пятикратный лауреат «Золотой маски». Режиссер работает в том числе с зарубежными театрами — 25 февраля он приехал в США для постановки спектакля «Вишневый сад», премьера состоялась в апреле. При этом режиссер Крымов заявил, что хоть оставаться в США и не планировал, не видит возможности вернуться на Родину в ближайшее время. 20 апреля после присуждения премии «Золотая маска» за постановку спектакля «Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция» Крымов попросил отдать его «Золотую маску» Дмитрию Муратову, главному редактору «Новой газеты» и нобелевскому лауреату.