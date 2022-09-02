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    В Новогорелово открылись инженерно-техническая школа и детский сад

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    В Новогорелово Ломоносовского района Ленинградской области 1 сентября появилось сразу два новых социальных объекта — школа на 640 мест и детский сад на 280 мест.

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    Новую инженерно-технологическую школу и садик, построенные в рамках квартала «Новое Горелово», осмотрел губернатор региона Александр Дрозденко.

    Концепция инженерно-технологической школы отвечает современным трендам в экономике, социально-культурной сфере — цифровизация, преимущество наукоемких и интеллектуальных технологий, искусственный интеллект и инжиниринг.

    В школе, возведенной застройщиком этой территории «ЛенРусСтрой», помимо специализированных технологических классов и мастерских есть столовая, просторная библиотека и спортивный зал.

    Теперь в «Новом Горелово» работают две государственные школы и два муниципальных детских садика.

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