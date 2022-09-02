В Новогорелово открылись инженерно-техническая школа и детский сад

В Новогорелово Ломоносовского района Ленинградской области 1 сентября появилось сразу два новых социальных объекта — школа на 640 мест и детский сад на 280 мест.
Новую инженерно-технологическую школу и садик, построенные в рамках квартала «Новое Горелово», осмотрел губернатор региона Александр Дрозденко.
Концепция инженерно-технологической школы отвечает современным трендам в экономике, социально-культурной сфере — цифровизация, преимущество наукоемких и интеллектуальных технологий, искусственный интеллект и инжиниринг.
В школе, возведенной застройщиком этой территории «ЛенРусСтрой», помимо специализированных технологических классов и мастерских есть столовая, просторная библиотека и спортивный зал.
Теперь в «Новом Горелово» работают две государственные школы и два муниципальных детских садика.