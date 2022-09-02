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    В школах появится новый предмет, посвящённый духовно-нравственной культуре

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    У 5–9 классов с 2023 года появится учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Такое нововведение предусматривают обновлённые образовательные стандарты начального и основного общего образования, вступившие в силу 1 сентября.

    «Он будет вводиться в программы постепенно, начиная с пятого класса», — цитирует ТАСС сообщение Минпросвещения 2 сентября.

    «Основы духовно-нравственной культуры народов России» уже преподают в школах с 1 сентября 2015 года в виде предметной области, но учебные предметы для неё не были описаны в стандартах.

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