В школах появится новый предмет, посвящённый духовно-нравственной культуре

У 5–9 классов с 2023 года появится учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Такое нововведение предусматривают обновлённые образовательные стандарты начального и основного общего образования, вступившие в силу 1 сентября.



«Он будет вводиться в программы постепенно, начиная с пятого класса», — цитирует ТАСС сообщение Минпросвещения 2 сентября.



«Основы духовно-нравственной культуры народов России» уже преподают в школах с 1 сентября 2015 года в виде предметной области, но учебные предметы для неё не были описаны в стандартах.

