Кондитеры опасаются запрета на ввоз сырья для сладостей из Европы

Нововведение может затронуть маргарин, спреды, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты масла какао. В министерстве рассказали, что решения пока не приняты, в то же время изучается возможность создания дополнительных каналов поставки российского сырья, что сократит стоимость логистики и зависимость от импорта. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев поясняет, что кондитеры, используя европейское сырьё, «продолжают субсидировать производителей из недружественных стран».

По словам источника издания, этот вопрос получил актуальность после того, как в апреле из России ушёл шведский поставщик растительных масел и жиров ААК, направлявший в нашу страну 19,7 тыс. тонн сырья ( 63,14 % всего масложирового импорта).

