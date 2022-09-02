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    Кондитеры опасаются запрета на ввоз сырья для сладостей из Европы

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    Кондитерская отрасль может столкнуться с новыми сложностями.

    «Минсельхоз в качестве контрсанкций прорабатывает возможность полного запрета импорта из ЕС растительных жиров, используемых в кондитерском производстве», — пишет 2 сентября «Коммерсантъ».

    Нововведение может затронуть маргарин, спреды, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты масла какао. В министерстве рассказали, что решения пока не приняты, в то же время изучается возможность создания дополнительных каналов поставки российского сырья, что сократит стоимость логистики и зависимость от импорта. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев поясняет, что кондитеры, используя европейское сырьё, «продолжают субсидировать производителей из недружественных стран».

    По словам источника издания, этот вопрос получил актуальность после того, как в апреле из России ушёл шведский поставщик растительных масел и жиров ААК, направлявший в нашу страну 19,7 тыс. тонн сырья (63,14 % всего масложирового импорта).

    Кондитеры выступают резко против полного эмбарго сырья: переход на российские ингредиенты может занять до трех лет. Под угрозой оказываются до 6,2 % годового производства, сложности возможны у Ferrero и «Объединённых кондитеров», выпускающих шоколад «Вдохновение» и «Алёнка», отмечается в публикации.

    По данным ТАСС, Минсельхоз опроверг возможность полного запрета импорта из ЕС растительных жиров.

    «Решения по запрету поставок из ЕС масложировой продукции для кондитерской промышленности не принимались. В целях обеспечения кондитерских предприятий необходимыми ингредиентами для производства Минсельхоз России совместно с другими ведомствами и участниками рынка прорабатывает различные возможные каналы поставок как импортного сырья, так и отечественных аналогов», — отмечается в сообщении.

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