Попытка положить деньги на мобильный обернулась для пенсионерки в Петербурге кредитом на сумму в десятки раз больше

Прокуратура направила в Невский районный суд уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения в отношении бывшего директора офиса одного из операторов связи.



Как сообщает пресс-служба регионального ведомства 2 сентября, в феврале этого года 64-летняя петербурженка зашла в один из офисов связи мобильного оператора, чтобы оплатить услуги. По версии следствия, на тот момент директор офиса в процессе смог оформить на клиентку кредитную карту. А потом якобы потратил на личные нужды 68 тысяч рублей.

