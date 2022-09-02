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    В последнюю неделю лета клещи «утихомирились» и покусали в 2 раза меньше петербуржцев. А вот заболевших в 2 раза больше

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    Приближение осени снизило активность клещей в Северо-Западном регионе почти вдвое.

    За неделю с 26 августа по 1 сентября в медучреждения Петербурга обратились из-за присосавшихся клещей 545 человек (в том числе 114 детей), а неделей ранее их было больше тысячи, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора 2 сентября. Причем лишь в 73 случаях насекомые были «местные»: 30 человек покусали в Курортном районе, 10 — в Пушкинском.

    Заболевание клещевым энцефалитом за неделю выявили в 4 случаях. Неделей ранее их было всего 2. Причем укусы — завезенные: из Псковской области, Республики Карелии и два случая из Приозерского района Ленобласти.

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