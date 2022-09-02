«Полная аналогия с розничной торговлей». ЦБ назвал причину хранения резервов в долларах и евро перед заморозкой

Не хранить резервы в долларах и евро, которые были заморожены Западом после начала спецоперации ВС РФ на Украине, было невозможно. Эти валюты использовались во внутреннем денежном обороте, а ЦБ выполнял роль «оптового склада». Об этом 2 сентября рассказал РБК первый зампред Банка России Дмитрий Тулин.
К началу 2022 года международные резервы России, по его словам, были поделены на «две кучки»: первая — для мирного времени, а другая — для ситуаций чрезвычайных. Не держать часть резервов в долларах и евро было невозможно, потому что эти валюты активнее всего «использовались в международном и внутреннем платежном обороте страны», уточнил зампред ЦБ Тулин.
Он пояснил, что в долларах и евро продолжалось кредитование российских компаний, привлекались денежные средства на счета и во вклады от корпоративных клиентов и физических лиц.
«Здесь полная аналогия с розничной торговлей: магазин, чтобы бесперебойно работать и удовлетворять спрос клиентов, держит запасы. Существуют малые склады при магазинах и большие склады на оптовых базах. Роль оптового склада для проведения операций в иностранных валютах в нашей экономике выполнял Центральный банк, который хранил государственные валютные резервы», — рассказал первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин.