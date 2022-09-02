Снова «пятёрка». На дорогах Петербурга осенние пробки

В Петербурге на дорогах снова необычно плотно. Загруженность в утренний час пик 2 сентября достигла 5 баллов по шкале «Яндекса», что на 2 выше обычного (то есть летнего) показателя. Для осени 5 баллов по утрам — немного.
Аномально длинных пробок на «Яндекс.Карте» не видно. Относительно небольшие заторы есть на КАД и набережных Невы, на въезде в город со стороны Девяткино и других улицах. На Советском проспекте и Петрозаводском шоссе движению мешает ДТП. По той же причине стоит километровый участок на Обводном канале.
Осенние пробки вернулись в Петербург не 1 сентября, а 30 августа, когда пришёл циклон и начал поливать город дождём. Во вторник и среду вечерние пробки достигали 9 баллов. 1 сентября вечером было всего 7 баллов. «Пятёрка» по утрам держится с 31 августа.