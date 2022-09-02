В ДТП на трассе «Кола» под Петербургом погиб 78-летний человек

Смертельное ДТП произошло вечером 1 сентября на автодороге «Кола» в Кировском районе Ленинградской области.



По данным «Фонтанки», около 22 часов на 53-м километре трассы 50-летний житель Вологодской области на своём «Шевроле Авео» сбил человека, переходившего проезжую часть. Пешеход скончался на месте. Ему было 78 лет, он проживал в Петербурге.



Про водителя известно, что в 2022 году его пять раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД — скоростного режима и правил пользования ремнями безопасности.

