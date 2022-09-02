Главный конструктор петербургского предприятия заплатил за здоровье и красоту дважды

Скупой платит дважды. Эту народную мудрость на себе испытал главный конструктор петербургского предприятия.
В полицию Василеостровского района 75-летний мужчина обратился накануне около половины десятого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 сентября. По предварительной информации, он сообщил, что неделю ему звонил мужчина, который обещал компенсацию за ранее купленный препарат «Формула здоровья и красоты». Однако в ходе общения петербуржец не только не получил компенсации, но лишился сбережений: его убедили перевести 480 тысяч рублей на «специальный» счет через отделение «Почты России».
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».