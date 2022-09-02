Forbes: «Яндекс.Такси» обратился в «АвтоВАЗ» за автомобилями

Из-за возникшего дефицита на рынке таксопарку «Яндекс.Такси» не хватает автомобилей. В июле директор по развитию бизнеса «Яндекса» Иван Запольский написал письмо президенту «АвтоВАЗа» Максиму Соколову с просьбой о поставках транспортных средств. Об этом 2 сентября сообщает Forbes со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердил близкий к «Яндексу» источник.

«Яндекс.Такси» в сегменте «эконом» использовала автомобили Kia, Skoda и Volkswagen, но их уже нет в дилерских центрах. По мнению компании, дефицит машин может возникнуть через год. По данным Forbes, «Яндекс» предлагает производителям автомобилей наладить поставки машин лизинговым компаниям под гарантии их использования в таксопарках.

