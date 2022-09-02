    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 7

    2 м/с, с-з

    762мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.24eur60.28
    Цена проезда в 2023-мБудет ли в школах дистантКуда пойти на выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Forbes: «Яндекс.Такси» обратился в «АвтоВАЗ» за автомобилями

    3038
    13 комментариев

    Из-за возникшего дефицита на рынке таксопарку «Яндекс.Такси» не хватает автомобилей. В июле директор по развитию бизнеса «Яндекса» Иван Запольский написал письмо президенту «АвтоВАЗа» Максиму Соколову с просьбой о поставках транспортных средств. Об этом 2 сентября сообщает Forbes со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердил близкий к «Яндексу» источник.

    «Яндекс.Такси» в сегменте «эконом» использовала автомобили Kia, Skoda и Volkswagen, но их уже нет в дилерских центрах. По мнению компании, дефицит машин может возникнуть через год. По данным Forbes, «Яндекс» предлагает производителям автомобилей наладить поставки машин лизинговым компаниям под гарантии их использования в таксопарках.

    В письме «АвтоВАЗу» говорится, что для обновления автопарка «Яндексу» ежегодно необходимо 50 тыс. автомобилей. «Автомобили марки Lada на данный момент эффективно используются в нашем сервисе и зарекомендовали себя как надежные транспортные средства», — написал Запольский.

    Также «Яндекс.Такси» ведет переговоры с белорусским автоконцерном Unison, китайскими BAIC Group и Chery.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close