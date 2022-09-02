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    Человек из толпы пытался выстрелить в лицо вице-президенту Аргентины Кристине Киршнер. Она жива

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    В Аргентине совершено нападение на бывшего президента и нынешнего вице-президента страны Кристину Фернандес де Киршнер. Она не пострадала. Нападавший задержан, его мотивы устанавливаются.

    По данным телеканала Todo Noticias, вечером 1 сентября Киршнер встречалась со своими сторонниками в районе Буэнос-Айреса. Внезапно мужчина из толпы направил ей в лицо пистолет и нажал курок, но выстрела не было. Пистолет не сработал. Инцидент попал на видео.

    Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что на Кристину Киршнер было совершено покушение.

    «Кристина жива, потому что по какой-то причине, которая еще не была технически установлена, оружие с пятью пулями не произвело выстрел, несмотря на спущенный курок», — сказал глава государства (цитата по ТАСС).

    Сотрудники службы безопасности задержали нападавшего. Это, по предварительным данным, 35-летний гражданин Бразилии Фернандо Андрес Сабаг Монтьель, уже знакомый полиции.

    Киршнер в Аргентине обвиняют в коррупционной организации преступной схемы при реализации инфраструктурных проектов в 2007–2015 годы, когда она была президентом. Прокурор в августе запросил для неё 12 лет тюрьмы. В деле ещё 12 обвиняемых.

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