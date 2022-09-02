Человек из толпы пытался выстрелить в лицо вице-президенту Аргентины Кристине Киршнер. Она жива

В Аргентине совершено нападение на бывшего президента и нынешнего вице-президента страны Кристину Фернандес де Киршнер. Она не пострадала. Нападавший задержан, его мотивы устанавливаются. По данным телеканала Todo Noticias, вечером 1 сентября Киршнер встречалась со своими сторонниками в районе Буэнос-Айреса. Внезапно мужчина из толпы направил ей в лицо пистолет и нажал курок, но выстрела не было. Пистолет не сработал. Инцидент попал на видео.



Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что на Кристину Киршнер было совершено покушение.

