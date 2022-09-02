РБК: Китайская система UnionPay ограничила работу своих зарубежных карт в России

Китайская система UnionPay запретила обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в терминалах российских банков, попавших под санкции Запада. Об этом 2 сентября сообщает РБК со ссылкой на источники.



Такое решение, считают собеседники издания, UnionPay могла принять из-за страха вторичных санкций.



«UnionPay по своей инициативе ограничила партнерства с санкционными банками как в части эквайринга, так и в части эмиссии», — рассказал источник.

