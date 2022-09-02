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    Зеленский упразднил делегацию, которая занималась «минскими договоренностями»

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    Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым упраздняется существование «минской» контактной группы. Она была стороной по вопросу прекращения боевых действий в ДНР и ЛНР.

    Документ опубликован на сайте президента Украины 1 сентября. Он отменяет шесть указов, в которых перечислялся состав делегации и регламент ее работы. Последним ее главой был Леонид Кравчук, экс-президент Украины, который умер в мае этого года.

    Делегация была частью трехсторонней контактной группы, которая обсуждала, как мирным путем решить проблему Донбасса. Последняя ее встреча должна была состояться 19 февраля 2022 года.

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