Зеленский упразднил делегацию, которая занималась «минскими договоренностями»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым упраздняется существование «минской» контактной группы. Она была стороной по вопросу прекращения боевых действий в ДНР и ЛНР.
Документ опубликован на сайте президента Украины 1 сентября. Он отменяет шесть указов, в которых перечислялся состав делегации и регламент ее работы. Последним ее главой был Леонид Кравчук, экс-президент Украины, который умер в мае этого года.
Делегация была частью трехсторонней контактной группы, которая обсуждала, как мирным путем решить проблему Донбасса. Последняя ее встреча должна была состояться 19 февраля 2022 года.