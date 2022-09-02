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    ЦБ: Валютные счета россиян де-факто стали рублевыми

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    Рублевыми с привязкой к курсу стали валютные счета россиян — с таким заявлением 1 сентября выступил первый зампред Центробанка Дмитрий Тулин.

    Тулин в интервью РБК рассказал, что банкам проблематично исполнять свои обязательства перед клиентами по операциям с «токсичными» валютами. «Можно сказать, что изменилась экономическая сущность валютных счетов: они фактически превращаются в рублевые с привязкой к валютному курсу», — рассказал зампред и добавил, что это приводит к снижению привлекательности валютных счетов и девалютизации экономики».


    Тулин также считает, что, вводя комиссию за хранение иностранных денег, банки делают «благое дело»: «Многие клиенты недовольны такой политикой. На самом же деле, выдавливая с помощью экономических мер своих клиентов из валютной формы сбережений, банки делают благое дело не столько для себя, сколько для самих клиентов».

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