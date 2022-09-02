Как сберечь семейный бюджет. Проверяем разные способы экономить

Фото: Павел Каравашкин Поделиться Поделиться





В этом есть какой-то азарт: искать только товары со скидками, постоянно сравнивать цены и подсчитывать на калькуляторе экономию. Именно так привыкли действовать наши герои, чтобы сократить траты. Прочитайте их советы и признайтесь себе честно: а вы готовы делать то же самое, чтобы не переплачивать?

Как экономит Евгений

«Я нашел место, где продают дальневосточную рыбу оптом. Меня устраивает ассортимент и цена: меньше розничной до 100 рублей. Правда, купить нужно 10-12 кг. Поэтому каждый раз я ищу, с кем бы скооперироваться — друзей, соседей, коллег по работе. Вместе едем, закупаем, а потом делим».



Возможные минусы: поиск компаньонов, необходимость делить партию.



Фото: Павел Каравашкин Поделиться Поделиться





Как экономит Анна

«Давно не сижу перед телевизором просто так: сразу достаю ноутбук и мониторю сайты с купонами на скидки. Вдруг что-то интересное найду? Правда, эти сервисы то появляются, то исчезают, но в целом есть 2-3 странички, которые всегда «живут» и пополняются актуальной информацией. В моей практике были случаи, когда благодаря ним я экономила 400-500 рублей на покупке постельного белья и косметики. А вот продукты питания и одежду на таких ресурсах практически не найти».



Возможные минусы: потраченное время, узкий список предложений.

Как экономит Ирина

«Чтобы сэкономить на доставке одежды из интернет-магазина, мы заказываем ее практически всем офисом. Выбираем вечерок, устраиваем онлайн-шопинг с коллегами, складываем все покупки в общую корзину, а потом раскидываем стоимость услуг курьера на всех».

Возможные минусы: сложная организация ради получения небольшой экономии.



Фото: Тимофей Калмаков Поделиться Поделиться





Как экономит Егор

«Недавно увидел акцию в обувном магазине: две пары покупаешь — третья в подарок. Мне столько не нужно, поэтому я предложил младшему брату вместе сходить за кроссовками. Каждый купит по паре, а третья пусть достанется ему — он еще студент, ему пригодится».



Возможные минусы: случайность акции, поиск компаньона и организация совместного шопинга.

Как мы видим, наши герои готовы тратить время и силы ради экономии в кошельке. Но последовать их примеру сможет далеко не каждый: очень уж хлопотно. Есть у нас и несколько других историй. Их авторы тоже знают толк в шопинге, но поступают гораздо проще — совершают покупки в «Ленте». Они делятся опытом, как использовать гибкую систему бонусов и привилегий в сети.



Советует: Игорь

«Каждый вторник я еду в «Гипер Ленту» на Васильевском — затариваюсь на всю неделю вперед. В шутку называю себя «акционером» «Ленты»: 90% покупок в моей тележке всегда акционные. Начиная шопинг, я сразу же ищу красные ценники. А еще в этот день недели действует акция «Любимый вторник»: скидка 10% на весь ассортимент. Поэтому покупаю сразу много всего: макароны, крупы, рыбу, мясо, растительное масло, бытовую химию, а также товары для туризма и автомобилистов. Экономия ощутимая: вместо возможных 8 000 тысяч я трачу 5 000».

Советует: Маргарита

«У меня есть скидочная электронная Карта №1* «Ленты», цена по которой ниже обычной на все товары. В мобильном приложении всегда собраны персональные предложения именно для меня — они подбираются с учетом моих предпочтений. Именно так я покупаю морепродукты и овощи, получая по ним кешбэк до 30%».



Фото: Тимофей Калмаков Фото: Тимофей Калмаков Фото: Тимофей Калмаков Фото: Павел Каравашкин Поделиться Поделиться





Советует: Ольга

«У сети мультиформатных магазинов несколько собственных марок, основная из которых — «Лента». Я всегда обращаю внимание на такие товары и беру в первую очередь именно их, особенно если это продукция известных производителей. Качество контролируется сетью, а цена может быть на треть ниже. Печенье, крупы, соки, сыр, влажные салфетки, наполнитель для кошачьего туалета — все это можно купить гораздо дешевле. Кроме того, в «Ленте» есть собственное производство. Обожаю их хлеб и булки.



Фото: Тимофей Калмаков Фото: Тимофей Калмаков Фото: Тимофей Калмаков Фото: Тимофей Калмаков Фото: Тимофей Калмаков Поделиться Поделиться





А еще, заходя в торговый зал, теперь обращаю внимание на товары с «Гарантией лучших скидок». ** «Найдете дешевле — покупка за наш счет!» — так говорит «Лента» покупателям. С 19 августа она возвращает стоимость товара баллами на Карту №1 на товары с красным ценником, если вы нашли цену ниже».

Советует: Василий

«Раньше я пользовался стандартной скидочной картой, но однажды кассир предложил мне как пенсионеру воспользоваться социальной программой***. Она дает скидку 10% почти на весь ассортимент с 9:00 до 13:00, а также скидку 20% на товары собственной торговой марки в «Ленте» у дома. Чтобы воспользоваться программой, необходимо внести информацию о себе в личном кабинете мобильного приложения, или, если у вас «пластик», при регистрации добавить необходимые сведения в анкету.



Фото: Тимофей Калмаков Поделиться Поделиться





Также в «Ленте» есть перечень товаров первой необходимости с минимальной торговой наценкой: от мяса до напитков, от бытовой химии до товаров для дома. Из этого списка я беру обычно сахар, овощи, «кондитерку»».

Советует: Инна

«Недавно мы переехали в пригород, где есть «Гипер Лента». Каково же было наше удивление, когда мы узнали о программе «Новосёл»****. Целый год можно покупать почти всё со скидкой 10%. Приятно, ведь после приобретения квартиры расходов и так хватает!»

Фото: Тимофей Калмаков Поделиться Поделиться





7 способов экономить на покупках в «Ленте»

1. Карта №1: скидка 5% на всё, скидки до 70% по акциям, кешбэк до 30% на выбранные категории, скидка 15% ко дню рождения и персональные предложения.

2. Акция «Гарантия лучших скидок»: самые интересные предложения. В торговом зале товары в рамках акции можно узнать по красным ценникам.

3. «Любимый вторник»: минус 10% на ассортимент «Ленты».

4. Социальная программа: скидка 20% с 09:00 до 13:00 на товары бренда «Лента» в магазинах формата «Супер Лента» и «Мини Лента» и 10% почти на весь ассортимент.



5. Программа «Новосёл»: скидка 10% на покупки в течение 1 года.

6. Программа «Всё нужное по низким ценам»: около 200 товаров первой необходимости с минимальной торговой наценкой.

7. Товары собственной торговой марки и производства «Ленты»: привлекательные цены на тысячи позиций с сохранением высокого качества.

Реклама, ООО «ЛЕНТА», lenta.com

Организатор акций — ООО «ЛЕНТА», ИНН 7814148471, адрес: 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112, литера Б.

* Карта №1 - по количеству покупателей, считающих, что карта магазина «Лента» дает существенную выгоду при покупках (опрос посетителей продовольственных магазинов в городах присутствия «Ленты», 2021).



**Акция «Гарантия лучших скидок» действует постоянно. Актуальные цены на товары уточняйте в магазинах сети. Цены действительны при наличии карты постоянного покупателя. .

** *Акция «Социальная скидка». Общий период проведения: с 01 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. включительно. Подробности читайте здесь.

**** Акция «Для новоселов». Общий период проведения: с 01 марта 2021 г. по 30 мая 2022 г. включительно. Период регистрации в Акции: с 01 марта 2021 г. по 31 мая 2021 г. включительно. Подробности читайте здесь.