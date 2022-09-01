Павловск зовëт детей знакомиться с белками и изучать экологию

Музей-заповедник «Павловск» начинает осенний сезон большим семейным фестивалем «Павловская белка». Зверьки стали символами праздника не только из-за того, что в парке их можно встретить и покормить с рук в любой день и сезон, но во многом и потому, что праздник — экологический.
Официальное открытие фестиваля 4 сентября должно пройти на Площади гуляний у Николаевских ворот около полудня. В дальнейшем на этой точке запланированы спектакли и небольшие шоу для детей разного возраста.
С 14:00 до 17:00 в шатрах у сцены развернëтся «Экологический калейдоскоп». Это серия интерактивных занятий для школьников и малышей о мире вокруг. Там же можно присоединиться к любому из множества мастер-классов.
Удобно, что дети гарантированно не заскучают: пока ведущие будут учить их рисовать или объяснять, что такое гравюра, у взрослых наверняка будет возможность просто погулять по парку.
Так как рассчитан праздник в первую очередь на семейную аудиторию, основная программа завершится максимум к 18:00 часам. Финальный аккорд — прощание с обитателями парка и танцы.
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«Фонтанка.ру»