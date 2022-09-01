Павловск зовëт детей знакомиться с белками и изучать экологию

Музей-заповедник «Павловск» начинает осенний сезон большим семейным фестивалем «Павловская белка». Зверьки стали символами праздника не только из-за того, что в парке их можно встретить и покормить с рук в любой день и сезон, но во многом и потому, что праздник — экологический.



Официальное открытие фестиваля 4 сентября должно пройти на Площади гуляний у Николаевских ворот около полудня. В дальнейшем на этой точке запланированы спектакли и небольшие шоу для детей разного возраста.

