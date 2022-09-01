    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 7

    2 м/с, с-в

    761мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd60.24eur60.28
    Цена проезда в 2023-мБудет ли в школах дистантКак часто финны изымают валютуОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Павловск зовëт детей знакомиться с белками и изучать экологию

    387
    обсудить
    Фото: Наталья Гончарова, «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Музей-заповедник «Павловск» начинает осенний сезон большим семейным фестивалем «Павловская белка». Зверьки стали символами праздника не только из-за того, что в парке их можно встретить и покормить с рук в любой день и сезон, но во многом и потому, что праздник — экологический.

    Официальное открытие фестиваля 4 сентября должно пройти на Площади гуляний у Николаевских ворот около полудня. В дальнейшем на этой точке запланированы спектакли и небольшие шоу для детей разного возраста.

    С 14:00 до 17:00 в шатрах у сцены развернëтся «Экологический калейдоскоп». Это серия интерактивных занятий для школьников и малышей о мире вокруг. Там же можно присоединиться к любому из множества мастер-классов.

    Удобно, что дети гарантированно не заскучают: пока ведущие будут учить их рисовать или объяснять, что такое гравюра, у взрослых наверняка будет возможность просто погулять по парку.

    Так как рассчитан праздник в первую очередь на семейную аудиторию, основная программа завершится максимум к 18:00 часам. Финальный аккорд — прощание с обитателями парка и танцы.

    0+

    «Фонтанка.ру»

    Фото: Наталья Гончарова, «Фонтанка.ру»

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close