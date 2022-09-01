За гибель дочери актёра Конкина владелица фитнес-клуба должна будет работать и платить

Как сообщает московская прокуратура, 1 сентября Анна Андрианова признана виновной в оказании небезопасных услуг, повлёкших смерть человека. В сентябре 2020 года в бассейне её клуба утонула 32-летняя София Конкина. Женщину без сознания обнаружили в воде посетители и персонал, через два дня она умерла в больнице.

Андриановой предъявили отсутствие в клубе медицинской комнаты, медработника и инструктора по плаванию. Вину она не признала. Как пишет BFM.ru, подсудимая настаивала в суде, что Конкина нарушила правила клуба, явилась в него нетрезвой и тонула в чаше с водой, предусмотренной для релаксации посетителей после сауны.

Владимир Конкин в своих показаниях отметил, что дочь профессионально занималась плаванием, серьёзными заболеваниями не страдала, переживаниями не делилась. Из показаний свидетеля следует, что в тот день Конкина поссорилась с мужчиной, с которым жила. Позднее в её крови выявили 2,5 промилле, что соответствовало сильной степени алкогольного опьянения.