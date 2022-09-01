За гибель дочери актёра Конкина владелица фитнес-клуба должна будет работать и платить

Пресненский районный суд Москвы вынес приговор владелице и управляющей столичного фитнес-клуба Jump, где утонула дочь заслуженного артиста России Владимира Конкина София. Финансовые претензии отца урезаны на 10 миллионов.
Как сообщает московская прокуратура, 1 сентября Анна Андрианова признана виновной в оказании небезопасных услуг, повлёкших смерть человека. В сентябре 2020 года в бассейне её клуба утонула 32-летняя София Конкина. Женщину без сознания обнаружили в воде посетители и персонал, через два дня она умерла в больнице.
Андриановой предъявили отсутствие в клубе медицинской комнаты, медработника и инструктора по плаванию. Вину она не признала. Как пишет BFM.ru, подсудимая настаивала в суде, что Конкина нарушила правила клуба, явилась в него нетрезвой и тонула в чаше с водой, предусмотренной для релаксации посетителей после сауны.
Владимир Конкин в своих показаниях отметил, что дочь профессионально занималась плаванием, серьёзными заболеваниями не страдала, переживаниями не делилась. Из показаний свидетеля следует, что в тот день Конкина поссорилась с мужчиной, с которым жила. Позднее в её крови выявили 2,5 промилле, что соответствовало сильной степени алкогольного опьянения.
Прокуратура просила для Андриановой 5 лет лишения свободы, женщину приговорили к двум годам принудительных работ. Иск о возмещении морального вреда суд удовлетворил частично: отец просил 11,5 млн рублей, ему должны выплатить 1,5 млн.
«В целях обеспечения заявленного потерпевшим Конкиным гражданского иска арестовано имущество обвиняемой стоимостью 11 млн рублей», — уточнили в Следственном комитете.
Адвокат Владимира Конкина Юлия Нитченко заявила ТАСС, что приговор намерены обжаловать.
Владимир Конкин — актер театра и кино, завоевавший популярность ролями Павки Корчагина в картине «Как закалялась сталь» и Владимира Шарапова в «Место встречи изменить нельзя». Снимался в фильмах «Романс о влюбленных», «Волны Черного моря», «Аты-баты, шли солдаты». Сейчас Конкину 71 год.