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    На Балтике может появиться свой «Артек». Путин согласен, но вопрос в деньгах

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    Детский образовательный центр наподобие «Артека» и «Океана» могут построить у Балтийского моря. Об этом пишет РИА Новости.

    Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным 1 сентября сообщил, что власти региона готовы предоставить участки на первой линии побережья для этих целей. Глава государства идею поддержал и пообещал, что в Москве подумают над этим проектом, вопрос заключается только в деньгах.

    Сегодня с аналогичной инициативой к президенту обратился один из участников открытого урока «Разговор о важном». Путин отметил, что Калининград — курортное место с мягким и благоприятным климатом, поэтому и на Балтике нужен детский центр.

    «Это вопрос только денег, скажу сразу и откровенно. Но идея правильная, и география должна расшириться. «Океан» — это на Дальнем Востоке, «Артек», «Орленок» — это на Черном море. И здесь на Балтике такое учреждение было бы востребовано. Мы обязательно подумаем, и правительству поручу», — сказал Путин школьникам.

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