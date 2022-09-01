На Балтике может появиться свой «Артек». Путин согласен, но вопрос в деньгах

Детский образовательный центр наподобие «Артека» и «Океана» могут построить у Балтийского моря. Об этом пишет РИА Новости.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным 1 сентября сообщил, что власти региона готовы предоставить участки на первой линии побережья для этих целей. Глава государства идею поддержал и пообещал, что в Москве подумают над этим проектом, вопрос заключается только в деньгах.
Сегодня с аналогичной инициативой к президенту обратился один из участников открытого урока «Разговор о важном». Путин отметил, что Калининград — курортное место с мягким и благоприятным климатом, поэтому и на Балтике нужен детский центр.
«Это вопрос только денег, скажу сразу и откровенно. Но идея правильная, и география должна расшириться. «Океан» — это на Дальнем Востоке, «Артек», «Орленок» — это на Черном море. И здесь на Балтике такое учреждение было бы востребовано. Мы обязательно подумаем, и правительству поручу», — сказал Путин школьникам.