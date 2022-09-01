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    На «Сортавале» автомобиль въехал в отбойник и улетел в кювет. Через час кувырок исполнили на бис

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    В одну реку дважды не войти, но съехать в один кювет — запросто, что и продемонстрировали водители во Всеволожском районе Ленинградской области 1 сентября. Без пострадавших не обошлось.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / «ВКонтакте»
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    Перевёрнутую машину у Новоприозерского шоссе показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Вторую, судя по фото, уже возвращали на дорогу. Однотипные аварии случились с разницей в час.

    Как сообщили «Фонтанке» в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», автомобиль столкнулся с барьерным ограждением и съехал в кювет на 28-м км трассы А-121 «Сортавала» около половины третьего часа дня. В 15:40 там же по тому же сценарию с дороги улетела другая машина. На этот раз понадобился не только эвакуатор, но и помощь медиков — пострадал человек.

    Автомобили уже вытащили и эвакуировали, уточнили в пресс-службе.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / «ВКонтакте»

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