На Ленинском сгорел «БМВ», мозоливший глаза жителям многоэтажки

Неожиданная возможность погреться появилась у жителей Красносельского района Петербурга. Вечером рекордно холодного 1 сентября в их дворе вспыхнул пожар.



Полыхающий автомобиль на Ленинском проспекте, 96/2, показал портал «Мегаполис». Жители ближайших многоэтажек уточнили, что горел «БМВ», который не один год как забыт во дворе.



«Ну как, тепло?» — полюбопытствовал кто-то за кадром у тех, кто оказался ближе к огню.



В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что информация об автомобильном пожаре поступила на пульт дежурного в половине седьмого часа вечера. Машину потушили силами десяти пожарных, припаркованные рядом с «погорельцем» автомобили не пострадали. «БМВ» выгорел по всей площади.

