    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 7

    2 м/с, с-в

    761мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd60.24eur60.28
    Цена проезда в 2023-мБудет ли в школах дистантКак часто финны изымают валютуОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    На Ленинском сгорел «БМВ», мозоливший глаза жителям многоэтажки

    4150
    3 комментария

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Неожиданная возможность погреться появилась у жителей Красносельского района Петербурга. Вечером рекордно холодного 1 сентября в их дворе вспыхнул пожар.

    Полыхающий автомобиль на Ленинском проспекте, 96/2, показал портал «Мегаполис». Жители ближайших многоэтажек уточнили, что горел «БМВ», который не один год как забыт во дворе.

    «Ну как, тепло?» — полюбопытствовал кто-то за кадром у тех, кто оказался ближе к огню.

    В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что информация об автомобильном пожаре поступила на пульт дежурного в половине седьмого часа вечера. Машину потушили силами десяти пожарных, припаркованные рядом с «погорельцем» автомобили не пострадали. «БМВ» выгорел по всей площади.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close