Памфилова: Мысль о фальсификации выборов в России годами насаждалась Западом

Государства Запада после распада СССР долгое время насаждали идею о том, что выборы в России всегда сфальсифицированы. Это делали для того, чтобы развалить страну, считает глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«Насаждалось много лет, что выборы у нас сфальсифицированы. Придя в эту систему, надо было ее кардинально менять. И мы вывели ее на такой уровень прозрачности, что вот то, что раньше было тайной, сейчас становится явным. Мы шаг за шагом меняем систему», – сказала она 1 сентября в эфире радио «Комсомольская правда».



Глава ЦИК также отметила, что для России, как и для любого государства, характерно «протестное голосование», чем, однако, могут воспользоваться «враги».

Порассуждала она и о президенте. По словам Памфиловой, Владимир Путин «очень внимательно» относится к проблемам и помогает ЦИКу, при этом никаких «установок» на выборах с ним обсуждается.

«Клянусь, никогда мы не обсуждали никаких цифр, которые ожидаются. Ни разу президент не спрашивал. Если бы не была та цель, которую президент поставил, и которая отвечает моим внутренним убеждениям, что выборы должны быть выборами, и я хочу сказать, что это очень тяжелая задача», – подчеркнула глава Центризбиркома РФ.

