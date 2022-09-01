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    Памфилова: Мысль о фальсификации выборов в России годами насаждалась Западом

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    Государства Запада после распада СССР долгое время насаждали идею о том, что выборы в России всегда сфальсифицированы. Это делали для того, чтобы развалить страну, считает глава Центризбиркома Элла Памфилова.

    «Насаждалось много лет, что выборы у нас сфальсифицированы. Придя в эту систему, надо было ее кардинально менять. И мы вывели ее на такой уровень прозрачности, что вот то, что раньше было тайной, сейчас становится явным. Мы шаг за шагом меняем систему», – сказала она 1 сентября в эфире радио «Комсомольская правда».

    Глава ЦИК также отметила, что для России, как и для любого государства, характерно «протестное голосование», чем, однако, могут воспользоваться «враги».

    Порассуждала она и о президенте. По словам Памфиловой, Владимир Путин «очень внимательно» относится к проблемам и помогает ЦИКу, при этом никаких «установок» на выборах с ним обсуждается.

    «Клянусь, никогда мы не обсуждали никаких цифр, которые ожидаются. Ни разу президент не спрашивал. Если бы не была та цель, которую президент поставил, и которая отвечает моим внутренним убеждениям, что выборы должны быть выборами, и я хочу сказать, что это очень тяжелая задача», – подчеркнула глава Центризбиркома РФ.

    20 августа у Памфиловой состоялась встреча с Путиным, в ходе которой она рассказала президенту о подготовке к единому дню голосования. Она заверила, что все идет «идет штатно и без сбоев».

    Единый день голосования в России состоится 11 сентября этого года. Будут выбирать 14 глав регионов, депутатов в законодательной власти субъектов в 6 регионах, депутатов в муниципалитетах Москвы и других столицах регионов, а также городские советы и думы в 11 субъектах.

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