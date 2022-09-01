Комстрой просит на мариупольские командировки 57 млн рублей. Ездить будут в плацкарте и на такси

Комитет по строительству Петербурга попросил дополнительно выделить из казны 57,1 млн рублей для командированных по служебной надобности в Мариуполь. Это следует из заявки комитета к нулевым чтениям проекта бюджета города на 2023–2025 годы.

Из этой суммы 29,1 млн рублей — на оплату суточных и 28 млн — на оплату проезда и найма жилья. В пояснительной записке указано, что с восстановительными работами в Мариуполе будет связана деятельность 28 человек. Расчет стоимости расходов на проезд подсчитана исходя из того, что сотрудники будут добираться до Ростова-на-Дону на плацкарте за 4300 рублей в одну сторону, а оттуда до Мариуполя — на такси за 5 тысяч рублей.