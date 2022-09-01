«Ленфильм» начал реставрацию исторического Четвертого павильона, где снимали «Золушку», и показал будущий вид Пятого

На киностудии «Ленфильм» 1 сентября объявили о планах до конца года провести реставрацию фасадов исторического Четвертого павильона. Здание конца XIX-начала ХХ века является выявленным объектом культурного наследия в составе «Комплекса общественных и жилых зданий Г.А. Александрова». В 1886 году на этом месте открылся сад и ресторан «Аквариум», а в 1891 — каменный театр «Аквариум», основанный купцом 1-й гильдии Георгием Александровым, мечтавшем о подобии лондонского театра и одноименно сада в России. На этом месте прошел первый в России киносеанс. Из фильмов, которые снимались в Четвертом павильоне, самые известные — «Золушка», «Старик Хоттабыч», «Новогодние приключения Маши и Вити», «Труффальдино из Бергамо», «Трудно быть богом».

«В ходе работ будет выполнена комплексная реставрация штукатурной отделки фасада, декоративных лепных элементов, оконных и воротных заполнений, цоколя здания из натурального камня, а также комплекс работ по реставрации крыши, включая башню», — цитирует пресс-служба киностудии директора РК «Союз» Алексея Житомирского.

Реставрацию фасадов 4-го павильона ведет компания «Союз», работавшая над реставрацией Мариинского дворца, Петропавловской крепости, Александринского театра, Дворца великого князя Алексея Александровича на Мойке. Согласно информации с сайта госзакупок, сумма контракта на выполнение работ — 37 миллионов рублей.

Работы на фасадах Четвертого павильона — часть масштабных ремонтных работ, которые запланированы на территории студии. Летом был заключен контракт на выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ котельной на 80 миллионов рублей. Также объявлена подача заявок на капремонт теплового пункта и замену освещения.



В 2023 году студия также планирует начать ремонт исторического Пятого павильона, где до революции располагался знаменитый городской рынок.



«Здание, своды которого выполнены по проекту французского инженера и архитектора Гюстава Эйфеля, стал кинематографической площадкой в 30-е годы ХХ века, когда бывший рынок был присоединен к фабрике «Совкино», — комментируют на студии. — Именно в Пятерке снимали «Маскарад» Сергея Герасимова. Съемки продолжались и в годы войны, когда «Ленфильм» еще не эвакуировали. В ходе реставрации, работа над проектом которой уже ведется, будут полностью восстановлены витражи».

