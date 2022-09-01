    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 8

    2 м/с, сев

    760мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.24eur60.21
    Цена проезда в 2023-мБудет ли в школах дистантКак часто финны изымают валютуОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Кино

    «Ленфильм» начал реставрацию исторического Четвертого павильона, где снимали «Золушку», и показал будущий вид Пятого

    514
    обсудить

    На киностудии «Ленфильм» 1 сентября объявили о планах до конца года провести реставрацию фасадов исторического Четвертого павильона. Здание конца XIX-начала ХХ века является выявленным объектом культурного наследия в составе «Комплекса общественных и жилых зданий Г.А. Александрова». В 1886 году на этом месте открылся сад и ресторан «Аквариум», а в 1891 — каменный театр «Аквариум», основанный купцом 1-й гильдии Георгием Александровым, мечтавшем о подобии лондонского театра и одноименно сада в России. На этом месте прошел первый в России киносеанс. Из фильмов, которые снимались в Четвертом павильоне, самые известные — «Золушка», «Старик Хоттабыч», «Новогодние приключения Маши и Вити», «Труффальдино из Бергамо», «Трудно быть богом».

    Реставрацию фасадов 4-го павильона ведет компания «Союз», работавшая над реставрацией Мариинского дворца, Петропавловской крепости, Александринского театра, Дворца великого князя Алексея Александровича на Мойке. Согласно информации с сайта госзакупок, сумма контракта на выполнение работ — 37 миллионов рублей.

    «В ходе работ будет выполнена комплексная реставрация штукатурной отделки фасада, декоративных лепных элементов, оконных и воротных заполнений, цоколя здания из натурального камня, а также комплекс работ по реставрации крыши, включая башню», — цитирует пресс-служба киностудии директора РК «Союз» Алексея Житомирского.

    Четвертый павильон
    Четвертый павильонФото: предоставлено киностудией «Ленфильм»
    ПоделитьсяПоделиться

    Работы на фасадах Четвертого павильона — часть масштабных ремонтных работ, которые запланированы на территории студии. Летом был заключен контракт на выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ котельной на 80 миллионов рублей. Также объявлена подача заявок на капремонт теплового пункта и замену освещения.

    В 2023 году студия также планирует начать ремонт исторического Пятого павильона, где до революции располагался знаменитый городской рынок.

    «Здание, своды которого выполнены по проекту французского инженера и архитектора Гюстава Эйфеля, стал кинематографической площадкой в 30-е годы ХХ века, когда бывший рынок был присоединен к фабрике «Совкино», — комментируют на студии. — Именно в Пятерке снимали «Маскарад» Сергея Герасимова. Съемки продолжались и в годы войны, когда «Ленфильм» еще не эвакуировали. В ходе реставрации, работа над проектом которой уже ведется, будут полностью восстановлены витражи».

    Эскиз будущего Пятого павильона Александр Сокол/предоставлено киностудией «Ленфильм»
    Эскиз будущего Пятого павильона Александр Сокол/предоставлено киностудией «Ленфильм»
    ПоделитьсяПоделиться
    Эскиз будущего Пятого павильона Александр Сокол/предоставлено киностудией «Ленфильм»
    Эскиз будущего Пятого павильона Александр Сокол/предоставлено киностудией «Ленфильм»
    ПоделитьсяПоделиться
    Эскиз будущего Пятого павильона Александр Сокол/предоставлено киностудией «Ленфильм»
    Эскиз будущего Пятого павильона Александр Сокол/предоставлено киностудией «Ленфильм»
    ПоделитьсяПоделиться

    По словам гендиректора «Ленфильма», реставрация исторических Четвертого и Пятого павильонов — «одна из важных задач» для студии. «Этого не делалось десятилетиями, — подчеркнул он. — Четвертый павильон реставрируется параллельно со съемочным процессом, и, учитывая, что мы, кроме ремонтных работ, ведем также его полное техническое переоснащение внутри, то весь процесс — сложнейшая задача».

    Четвертый павильон
    Четвертый павильонФото: предоставлено киностудией «Ленфильм»
    Эскиз будущего Пятого павильона Александр Сокол/предоставлено киностудией «Ленфильм»
    Эскиз будущего Пятого павильона Александр Сокол/предоставлено киностудией «Ленфильм»
    Эскиз будущего Пятого павильона Александр Сокол/предоставлено киностудией «Ленфильм»
    Эскиз будущего Пятого павильона Александр Сокол/предоставлено киностудией «Ленфильм»
    Эскиз будущего Пятого павильона Александр Сокол/предоставлено киностудией «Ленфильм»
    Эскиз будущего Пятого павильона Александр Сокол/предоставлено киностудией «Ленфильм»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close