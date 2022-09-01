Мокрые улицы не даются водителям в Петербурге: автомобилисты «обнимаются», мешают трамваям, пробка на КАД держится 6 часов

На петербургских дорогах плотно, но до аномальных вечерние пробки не дотягивают. С дождём, который льёт в городе третий день, сладить водителям по-прежнему не удаётся, страдать автомобилистам приходится вместе с общественным транспортом.
По данным «Яндекса», 1 сентября к 18:45 городские дороги загружены на шесть баллов, что вполне обычно для вечера четверга. А к 19 часам сервис и вовсе показывает 5 баллов. Ожидается, что пробки продолжат снижаться и к 23 часам достигнут одного балла.
В течение первого дня осени аномальной загруженности не было, но без серьёзных пробок не обошлось. Так, на внутренней стороне КАД затор от Пискарёвского проспекта до Рябовского шоссе продержался шесть часов. По данным «Яндекса», к семи вечера он стал меньше, но не исчез — до Рябовского пробка растянулась на 3,5 км.
В городе на мокрых дорогах массово «обнимаются», в том числе с общественным транспортом. На Рижском проспекте друг к другу жмутся «Рено», фургон и пассажирский автобус. «Трамваи стоят у Рижского проспекта в обе стороны Старо-Петергофского. Проезду мешают», — предупреждают в группе «ДТП и ЧП Санкт- Петербург» во «ВКонтакте».
На Ириновском проспекте трамваи остановило чёрно-белое трио.
Сложностей общественному транспорту на проспекте Металлистов добавила авария с такси — судя по фото, жмутся друг к другу тоже трое.