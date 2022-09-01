Мокрые улицы не даются водителям в Петербурге: автомобилисты «обнимаются», мешают трамваям, пробка на КАД держится 6 часов

На петербургских дорогах плотно, но до аномальных вечерние пробки не дотягивают. С дождём, который льёт в городе третий день, сладить водителям по-прежнему не удаётся, страдать автомобилистам приходится вместе с общественным транспортом.



По данным «Яндекса», 1 сентября к 18:45 городские дороги загружены на шесть баллов, что вполне обычно для вечера четверга. А к 19 часам сервис и вовсе показывает 5 баллов. Ожидается, что пробки продолжат снижаться и к 23 часам достигнут одного балла.